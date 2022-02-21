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Общество21 февраля 2022 10:45

Виновник свалки у памятника природы Ставрополья получил иск на 74 млн рублей

Его пытаются лишить права аренды и добиться компенсации причиненного ущерба
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В прокуратуре Ставропольского края сообщили, что к хозяину земельного участка в Предгорном округе подали иск. Он устроил несанкционированную свалку в непосредственной близости к памятнику природы региона. В иске указана сумма ущерба в почти 74 миллионов рублей.

- В ходе проверки произведен расчет размера вреда, причиненного почвам, как объекту охраны окружающей среды, в результате организации несанкционированной свалки отходов, который составил более 73,9 млн рублей, - сказано в сообщении.

Мужчину хотят лишить права аренды и заставить возместить ущерб краю. Прокуратура контролирует ход дела.