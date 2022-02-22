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Общество22 февраля 2022 9:12

Губернатор Ставрополья призвал граждан помочь беженцам из Донбасса

Несколько машин гуманитарной помощи уже отправили в Ростовскую область
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Ставропольский край собрал первую партию гуманитарной помощи беженцам из Донбасса и отправил в Ростовскую область. Губернатор региона Владимир Владимиров призвал местных жителей оказать помощь тем, кто в этом нуждается.

- Если у вас есть возможность и готовность разместить одного, двоих человек или семью из Донбасса - прошу откликнуться в директ. Пожалуйста, не забывайте оставлять данные для обратной связи. Мы сможем эти данные обобщить, сделать единую базу и помочь очень многим, - написал губернатор.

Напомним, 18 февраля власти ДНР и ЛНР объявили, что Украина готовит военное вторжение, поэтому население массово эвакуируют. Границу России с Ростовской области пересекли уже более 40 тысяч человек. Их вывозят автобусами и поездами.