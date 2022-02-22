Каждый год на Ставрополье в эксплуатацию вводят 1,3 млн квадратных метров жилья

В Ставропольском крае ежегодно вводят в эксплуатацию около 1,3 миллиона квадратных метров жилья. Строительство многоквартирных домов и т.д. является важной статьей расхода краевого бюджета.

- За последние три года Ставрополье ежегодно вводит в строй в среднем 1,3 миллиона квадратных метров жилья в год. Вместе с тем к 2030-му необходимо выйти на уровень уже 1,7 миллиона квадратных метров в год, - завил губернатор региона Владимир Владимиров.

В новые квартиры заселяют людей, которые жили в ветхом аварийном жилье, а также детей-сирот.