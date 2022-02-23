На Ставрополье число зараженных за сутки опустилось ниже тысячи человек

К утру 23 февраля в Ставропольском крае медики выявили 954 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, общее число инфицированных достигло 178,3 тысячи человек. Впервые за некоторое время прирост зараженных за сутки оказался ниже тысячи граждан.

- За прошедший день выздоровевших - больше чем заболевших! Число зафиксированных случаев передачи инфекции практически ежедневно снижается. Тенденция важная, но прогнозы стоит делать с осторожностью. Вирус пока рядом, - заявил глава региона Владимир Владимиров.

За сутки выздоровели 1017 человек, в больницы попали 148 граждан, скончались 11 ставропольцев.