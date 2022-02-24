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Здоровье24 февраля 2022 5:23

Медики Ставрополья выявили 1124 новых случая заражения COVID-19 за день

Число выздоровевших и новых инфицированных оказалось почти сравнялись
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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К утру 24 февраля в Ставропольском крае коронавирусную инфекцию нашли у 1124 человек, всего заражены 179,5 тысячи ставропольцев. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в официальном инстаграм-аккаунте.

Также за сутки в региональные больницы попали 152 человека, из них четверо детей. Число выздоровевших за сутки ставропольцев составил 1112 человек, что почти сравнялось с суточным приростом зараженных. К сожалению, скончались 11 человек.

- Уровень заболеваемости немного подрос по сравнению со вчерашним днем, но большинство пациентов проходят амбулаторное лечение. При этом более четверти COVID-коек остаются свободны, - заявил Владимиров.