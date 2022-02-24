23 февраля в Ставропольском крае в двух ДТП пострадали два человека

В Ставропольском крае за 23 февраля произошло два ДТП, в которых пострадали два человека. Погибших, к счастью, нет. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД Ставрополья. По данным ведомства, один автомобилист бросил собственного пассажира в тяжелом состоянии и сбежал.

- Водитель неустановленного автомобиля не справился с управлением, съехал с дороги и, предположительно, перевернулся. Водитель с места происшествия скрылся на поврежденном автомобиле. 31-летнюю пассажирку, которую водитель оставил на месте происшествия, обнаружили проезжающие мимо водители, которые вызвали скорую помощь и сообщили в Госавтоинспекцию, - рассказали в ГИБДД.

Сейчас человека ищут, ему грозит серьезное наказание.