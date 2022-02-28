Медики Ставрополья выявили 854 новых случая заражения COVID-19

На утро 28 февраля в Ставропольском крае медики зафиксировали 854 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии коронавирусом болели 183 тысячи человек. Об этом пишет губернатор Ставрополья Владимир Владимиров в официальном инстаграм-аккаунте.

За сутки 81 человек попал в региональные больницы под наблюдение врачей, 724 ставропольца полностью выздоровели от коронавируса, 10 человек скончались. Среди детей нашли 108 заболевших, троих госпитализировали.

- Уровень заболеваемости стабилизировался. При этом большая часть пациентов лечится амбулаторно. Свыше 30 процентов специализированных COVID-коек остаются свободны. Оба компонента прививки на сегодняшний день получили 1 миллион 104 тысячи человек, - заявил Владимиров.