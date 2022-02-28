7 поселков и 8 улиц Пятигорска отключили от воды до вечера из-за ремонта

Мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов предупредил жителей города и округа об отключении воды до 17:00. Причиной стали ремонтные работы на трассе "Кавказ". Под отключение попали семь населенных пунктов и восемь улиц самого Пятигорска.

Без воды окажутся жители в поселках Малиннике, Энергетике, Нижнеподкумском, Среднем Подкумке, в станице Константиновской, Питомнике, хуторе Розы Люксембург. Что касается Пятигорска, воды не будет по улицам Георгиевской, Новоподгорной, Объездной, 1-му, 2-му, 3-му и 4-му Георгиевским спускам и на Георгиевском шоссе.

Также под отключение попали четыре детских садика и три средние школы.