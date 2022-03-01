Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СтаврополеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СтаврополеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия1 марта 2022 8:23

В Пятигорске таможенник пойдет по суд за покровительство продавцу шуб

Мужчина получал процент от услуг, которые он оказывал
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

Следком Ставропольского края сообщил, что против сотрудника таможенной службы в Пятигорске возбудили уголовное дело по статье "злоупотребление должностными полномочиями". Он прикрывал незаконную деятельность продавца шуб.

- По данным следствия, с июня по декабрь 2021 года подозреваемый, осуществляя общее покровительство одного из индивидуальных предпринимателей, получил материальную выгоду в сумме более 560 тысяч рублей от коммерческой деятельности по реализации меховых изделий, - сказано в сообщении ведомства.

Расследование продолжается, позже материалы дела отправят в суд для рассмотрения его по существу.