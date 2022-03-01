В Пятигорске таможенник пойдет по суд за покровительство продавцу шуб

Следком Ставропольского края сообщил, что против сотрудника таможенной службы в Пятигорске возбудили уголовное дело по статье "злоупотребление должностными полномочиями". Он прикрывал незаконную деятельность продавца шуб.

- По данным следствия, с июня по декабрь 2021 года подозреваемый, осуществляя общее покровительство одного из индивидуальных предпринимателей, получил материальную выгоду в сумме более 560 тысяч рублей от коммерческой деятельности по реализации меховых изделий, - сказано в сообщении ведомства.

Расследование продолжается, позже материалы дела отправят в суд для рассмотрения его по существу.