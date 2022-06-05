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Происшествия5 июня 2022 6:14

Ставропольского рыбака осудят за незаконную добычу рыбы сетями

Дело в отношении жителя села Дивное передано в суд
Алина МАКСИМОВА

Уголовным делом закончилась рыбалка для одного из жителей села Дивное Апанасенковского района края. Мужчину обвинили в незаконной добыче биологических ресурсов, а ущерб от его противоправной деятельности составил 35 тыс рублей.

Сетями от выловил более 80 особей рыб различных пород на участке Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна. Рыбалка для мужчины закончилась встречей с участковым и возбуждением уголовного дела. Теперь рыбака ждет судебное разбирательство.

- В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Апанасенковский районный суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ставропольскому краю.