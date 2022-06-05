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Происшествия5 июня 2022 12:49

В Пятигорске ограбили кассу школы танцев

Злоумышленника вычислили по записям с камеры видеонаблюдения
Алина МАКСИМОВА

В Пятигорске полиция разбиралась в деле об ограблении местной школы танцев. Информацию о том, что неизвестный обчистил кассу и вынес 65 тыс рублей полиции сообщил администратор учреждения. Он рассказал, что отлучился всего на несколько минут, но это времени оказалось достаточно, чтобы воришка скрылся с деньгами.

Установить грабителя удалось по записям с камеры видеонаблюдения. Злоумышленником оказался 39-летний местный житель.

Подозреваемого доставили в отдел полиции, где он рассказал, что шел мимо и, увидев отсутствие администратора, забрал деньги из кассы.

В отношении него заведено дело по статье «Кража».