В Пятигорске ограбили кассу школы танцев

В Пятигорске полиция разбиралась в деле об ограблении местной школы танцев. Информацию о том, что неизвестный обчистил кассу и вынес 65 тыс рублей полиции сообщил администратор учреждения. Он рассказал, что отлучился всего на несколько минут, но это времени оказалось достаточно, чтобы воришка скрылся с деньгами.

Установить грабителя удалось по записям с камеры видеонаблюдения. Злоумышленником оказался 39-летний местный житель.

Подозреваемого доставили в отдел полиции, где он рассказал, что шел мимо и, увидев отсутствие администратора, забрал деньги из кассы.

В отношении него заведено дело по статье «Кража».