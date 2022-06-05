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Общество5 июня 2022 13:09

Дорожники повредили кабель и оставили без света жителей улицы Тухачевского в Ставрополе

ЧП произошло во время дорожных работ у дома 17/4
Алина МАКСИМОВА

Перерубленный дорожными рабочими кабель оставил без света часть юго-западного района Ставрополя. Инцидент произошел на улице Тухачевского у дома 17/4, где ведутся работы. На отсутствие электроэнергии в социальных сетях пожаловались жильцы дома.

По словам горожан, это не первый подобный случай. В прошлом году произошла аналогичная ситуация. Тогда люди почти сутки оставались без света. Жильцы с Тухачевского просят администрацию решить проблему поскорее.

- Прошлой осенью так перерубили кабель, и мы сидели сутки без света. Сегодня воскресенье. Хотелось бы, чтобы эту проблему не оставляли на завтра, - пишут местные жители.