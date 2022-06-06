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Экономика6 июня 2022 7:44

В 2022 году на Ставрополье средняя зарплата выросла до 37 тысяч рублей

В статистику вошли данные с января по март включительно
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА

В Северо-Кавказстате рассказали, что в 2022 году с января по март средняя заработная плата выросла до 37 тысяч рублей. Для статистики использовали данные по полному кругу организаций, в том числе и субъекты малого бизнеса.

Рост составил 10,6% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Однако реальные зарплаты снизились.

- Реальный ее размер (скорректированный на индекс потребительских цен) снизился на 1,0 процент вследствие инфляционных процессов, - пояснили в ведомстве.

Больше всех в регионе зарабатывают работники в сфере добычи полезных ископаемых - их средняя заработная плата составила более 49 тысяч рублей. На втором месте находится сфера обеспечения газом, паром и электроэнергией - 47 тысяч рублей. Третье место заняли сотрудники связи - 46 тысяч рублей.

Напомним, во время ежегодного Послания губернатор Ставрополья пообещал увеличить средние зарплаты муниципальным работникам, а также ветеринарным врачам.