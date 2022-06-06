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Общество6 июня 2022 10:32

193 автомобилиста на Ставрополье могут лишиться прав из-за пьяного вождения

Столько нарушителей поймали за неделю
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА

В Ставропольском крае с 30 мая по 5 июня полиция проводила рейды на нарушителей. Инспекторы поймали 193 водителя, которые сели за руль в пьяном состоянии. Большинство из них согласились пройти освидетельствование на алкоголь и таким образом избежали составления еще одного протокола.

23 автомобилиста проигнорировали законодательство во второй раз и снова пьяными выехали на региональные дороги. За это они рискуют стать фигурантами уголовного дела и получить тюремный срок.

В пресс-службе ГИБДД Ставропольского края рассказали, что бдительные жители краевого центра помогли полиции предотвратить поездку мужчины в неадекватном состоянии. Они увидели его внутри внедорожника, припаркованного у гаражей, и поняли, что он пытается выехать на дорогу.

Полицейские прибыли на место вовремя, не дав ставропольцу тронуться с места