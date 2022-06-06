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Общество6 июня 2022 11:05

В Ставрополе усилят меры безопасности на Комсомольском пруду после трагедии

В первый день открытия купального сезона в водоеме утонул человек
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА

Глава Ставропольского края поручил усилить меры профилактики происшествий на водоемах, открытых для купания. Особенно выделили Комсомольский пруд в Ставрополе, так как он является единственным местом, где разрешено купаться в краевой столице.

- Нужно обеспечить каждый водоем в крае должным уровнем безопасности. К этой работе необходимо привлечь представителей МЧС и медиков - они должны быть на всех водоемах, пригодных для купания, без исключения, - сказано в сообщении пресс-службы губернатора.

Отметим, решение об усилении мер безопасности приняли после трагедии на Комсомольском пруду. Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о молодом мужчине, который утонул 1 июня 2022 года - в первый день неофициального открытия купального сезона в краевом центре.