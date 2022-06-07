В двух районах Северной Осетии ввели режим ЧС из-за штормового ветра и града

В Северной Осетии из-за разбушевавшейся непогоды ввели режим ЧС в двух районах - Ардонском и Правобережном. В частности в селении Коста, где 6 июня 2022 года пострадали полсотни домов, и затопленном селении Фарн, куда вода хлынула с полей.

В пресс-службе главы и правительства РСО-Алания прокомментировали, что решение приняли на экстренном совещании. В Правобережном районе из-за шквалистого ветра и ливня с градом повалены деревья, оборваны линии электропередачи, сорваны крыши частных и многоквартирных домов.

Напомним, накануне из-за сильного града был временно закрыт аэропорт в Беслане. Местные жители снимали на видео, как поток дождевой воды с вкраплениями льда бежал по улицам и дорогам как река. Отметим, что МЧС Северной Осетии заблаговременно оповестило население о грядущей грозе. Теперь же последствия устраняют аварийные службы.