На Ставрополье несколько сетей водоснабжения находятся в аварийном состоянии

Глава минЖКХ Ставропольского края Роман Марченко сообщил, что некоторые сети водоснабжения на территории края находятся практически в аварийном состоянии - их степень износа составляет 80%.

- По краю 664 источника водоснабжения. Старый фонд не выдерживает, нужно ремонтировать. За пару лет решить это полностью не смогут, - заявил он во время брифинга.

Также он пояснил, что даже за несколько лет полностью "водный" вопрос решить не получится. Нужно строить новые системы для обеспечения населенных пунктов питьевой водой, капитально ремонтировать некоторые участки и т.д.

Уже сейчас на работу по этому направлению выделили 3,7 миллиарда рублей.