Новый Центр уличного баскетбола открылся в Ставрополе

Открытие Центра уличного баскетбола. Фото: Промсвязьбанк

Он построен в рамках «Первого Всероссийского Спортивного Проекта «ПСБ - Детям», который реализуется Промсвязьбанком с 2020 года вместе с Российской Федерацией Баскетбола.

Центр соответствует стандартам Международной федерации, а значит, что теперь в краевой столице можно проводить соревнования не только городского, но и всероссийского и международного уровня. На территории Центра расположены пять площадок с уникальным покрытием, защищающим игроков от возможных травм при падении. Они рассчитаны на спортсменов разных возрастов и разного уровня подготовки. Здесь смогут абсолютно бесплатно заниматься не только профессионалы и любители, но и спортсмены с ограниченными возможностями здоровья.

В Ставрополе появление спортивного объекта такого уровня отметили фестивалем уличного баскетбола 3х3, в котором приняли участие детские команды из Ставрополя, Михайловска, Невинномысска, Ессентуков, Пятигорска, Черкесска, Буденновска и Благодарного.

Президент РФБ Андрей Кириленко и ставропольские баскетболисты. Фото: Промсвязьбанк

В торжественной церемонии открытия приняли участие заместитель председателя ПСБ Сергей Платонов, директор по спортивным проектам ПСБ Рубен Бегунц, управляющая Ставропольским филиалом ПСБ Наталья Формина, президент РФБ Андрей Кириленко, губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, министр физической культуры и спорта Ставропольского края Андрей Толбатов, глава Ставрополя Иван Ульянченко, а также заслуженные мастера спорта, серебряные призеры Олимпийских игр в Токио по баскетболу 3х3 Илья Карпенков и Анастасия Логунова.

- Для ПСБ это уже седьмая площадка. Мы уверены, что для ставропольцев она станет центром притяжения. Ждем выдающихся спортсменов и новых олимпийских чемпионов, которые шагнут в большой спорт именно с этой площадки, - сказал Рубен Бегунц, директор по спортивным проектам ПСБ, пожелав ставропольским баскетболистам спортивных успехов.

Глава региона Владимир Владимиров также поздравил юных спортсменов с открытием Центра уличного баскетбола и поблагодарил представителей Промсвязьбанк за заботу о физическом здоровье современной молодежи.

Президент РФБ и выдающийся отечественный баскетболист Андрей Кириленко отметил, что совместная с ПСБ программа продолжается и теперь охватила один из южных регионов России, который имеет богатую и яркую баскетбольную историю.

- Мы очень рады, что на этих площадках на протяжении долгого времени дети, подростки, да и вообще все желающие смогут играть в баскетбол. Поздравляем Ставропольский край с новым современным Центром Уличного Баскетбола! И, конечно, огромные слова благодарности ПСБ, который на протяжении уже двух лет поддерживает и ведет этот проект. Мы будем делать все возможное, чтобы в Центре собиралось большое количество любителей нашей игры. Не сомневаемся, что желающих будет много - тем более, что хорошая погода в Ставропольском крае располагает к регулярным занятиям баскетболом, - подчеркнул он.