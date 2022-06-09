В Махачкале с ночи до утра тушили пожар в 11-этажном доме

В Махачкале с ночи до утра 9 июня 2022 года горел 11-этажный многоквартирный дом по проспекту Амет-Хана Султана.

Как рассказали «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе ГУ МЧС по Дагестану, по прибытию наблюдалось сильное задымление на верхних этажах. Сработали 20 единиц техники пожарно-спасательных подразделений и карета скорой помощи. К тушению привлекалась команда из 65 спасателей. Площадь возгорания составила 500 кв. м.

- Тушение осложнялось отсутствием путей подъезда к жилому дому, отсутствием возможности установки высотной техники и сложной планировкой мансардного этажа, - комментирует начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Ахмед Байбатыров. - На месте пожара работают психологи главного управления.

В 4:12 часа пожар был локализован. В 05:26 - ликвидация открытого горения.