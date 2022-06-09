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Происшествия9 июня 2022 9:38

Появились фото с раненой женщиной и квартирой в Ставрополе, где произошел взрыв газа

В ЧП пострадала только одна жительница
Никита АВДЕЕВ
Никита АВДЕЕВ
Фото: очевидец для «КП»

Фото: очевидец для «КП»

В Ставрополе 9 июня 2022 года произошел взрыв газовоздушной смеси в квартире №186 многоэтажного дома.

Фото: очевидец для «КП»

Фото: очевидец для «КП»

Последующего горения не произошло, комментируют в пресс-службе ГУ МЧС по Ставропольскому краю. Предварительно, пострадала женщина. Она жива: степень и тяжесть травм уточняется.

Фото: очевидец для «КП»

Фото: очевидец для «КП»

Повреждены оконные блоки и стены, примерно в четырех квартирах. Эвакуированы 50 человек. На месте ЧП работают службы экстренного реагирования. «Комсомольская правда» публикует эксклюзивные фото с места происшествия.

Фото: очевидец для «КП»

Фото: очевидец для «КП»

Судя по снимкам, взорвалась кухонная плита. Видим, что пострадали и припаркованные перед домом автомобили. Ущерб только предстоит оценить экспертам.

Фото: очевидец для «КП»

Фото: очевидец для «КП»