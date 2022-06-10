37% от всех вызовов в службу спасения Ставрополья оказываются ошибками и шутками

В ПАСС Ставропольского края подвели интересную статистику за май: диспетчерская служба региона приняла 39 тысяч вызовов, которые оказывались или ошибочными, или шуткой. Это примерно 37% от всех запросов в службу.

Причем во время звонка человек, который просто хочет подышать в трубку или сказать "привет", линия занята. Такая халатность может стоить жизни тех, кому в самом деле нужна помощь.

В ведомстве отметили, что подобным телефонным хулиганством занимаются не только дети. но даже взрослые - в основном, в состоянии алкогольного опьянения.

- Взрослому человеку от желания проверить работает ли телефон, получить справку или неудачно пошутить стоит воздержаться, поскольку в таком случае ему могут грозить меры как административной, так и уголовной ответственности, - пояснили сотрудники ПАСС.