Четыре человека пострадали в тройном ДТП на Ставрополье

В Предгорном районе случилось тройное ДТП, в котором пострадали четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Ставропольскому краю.

Авария случилась утром 11 июня на 42-м километре трассы "Минеральные Воды-Кисловодск". "Лада Гранта" не выдержала безопасную дистанцию и столкнулась с "Киа Рио", которая по инерции врезалась с "Киа Церато". Двум пострадавшим оказали медпомощь на месте, еще двух госпитализировали.

- За рулем Гранты находился 24-летний житель соседнего региона, который за последние 2 года 36 раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД. По факту автоаварии проводится проверка, - сказано в сообщении.