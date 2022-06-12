В большинстве территорий Ставрополья установилась чрезвычайная пожароопасность

В Ставропольском крае на утро 12 июня в большинстве городских округов установилась чрезвычайная пожароопасность, это максимальный уровень опасности возникновения ландшафтных пожаров.

Спасатели проводили профилактику подобных возгораний, но солнце и халатность местных жителей все равно могут стать причиной распространения огня. Граждан предупредили, что сейчас не стоит разводить костры, курить и играть с увеличительными стеклами на природе и даже в собственном дворе.

Высокий уровень опасности зафиксировали в Грачевском округе, Ставрополе, Невинномысске и Курсавке. В Минводах, Кисловодске, Пятигорске и Георгиевске установился средний уровень пожароопасности.

Сейчас температура воздуха составляет +28 градусов в краевом центре, в других округах максимальное значение может дойти до +34 градусов. При этом синоптики заявили, что во второй половине дня в юго-западных территориях Ставрополья начнется гроза.