В Кисловодске после скоростного ДТП в реанимацию попал экскаваторщик

Фото с места ДТП: УГИБДД

В Кисловодске экскаватор на скорости перевернулся на горе Малое Седло. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Ставропольскому краю.

Авария случилась 12 июня, после 15 часов. Экскаватор двигался с горы по грунтовой дороге, где велись ремонтные работы. Из-за скорости он не справился с управлением, наехал на бордюр и перевернулся.

- С травмами 38-летний водитель доставлен в реанимационное отделение. Пострадавший, житель Минераловодского округа, злостным нарушителем ПДД не является. По факту ДТП назначена проверка, - сказано в сообщении ГИБДД.