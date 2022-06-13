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Происшествия13 июня 2022 5:54

В Кисловодске после скоростного ДТП в реанимацию попал экскаваторщик

По факту проводится проверка
Антон ШАПОВАЛОВ
Антон ШАПОВАЛОВ
Фото с места ДТП: УГИБДД

Фото с места ДТП: УГИБДД

В Кисловодске экскаватор на скорости перевернулся на горе Малое Седло. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Ставропольскому краю.

Авария случилась 12 июня, после 15 часов. Экскаватор двигался с горы по грунтовой дороге, где велись ремонтные работы. Из-за скорости он не справился с управлением, наехал на бордюр и перевернулся.

- С травмами 38-летний водитель доставлен в реанимационное отделение. Пострадавший, житель Минераловодского округа, злостным нарушителем ПДД не является. По факту ДТП назначена проверка, - сказано в сообщении ГИБДД.