Прокуратура проверит обстоятельства гибели пенсионерки в пожаре на Ставрополье

Прокуратура Ставропольского края начала проверку обстоятельств пожара в Нефтекумском районе, в котором погибла 85-летняя пенсионерка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

ЧП случилось в ночь на 13 июня. По предварительным данным, пожар в многоквартирном доме начался из-за сгоревшей проводки. Погибла хозяйка дома, а ее совершеннолетняя внучка пострадала.

- Прокуратура Нефтекумского района проводит проверку, в ходе которой будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства о пожарной безопасности. По итогам будет решён вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - сказано в сообщении прокуратуры.