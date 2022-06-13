За неделю жители Ставрополья перевели мошенникам около 18 млн рублей

Жители Ставрополья за период с 6 по 12 июня отдали телефонным мошенникам и интернет-мошенникам около 18 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Один из самых крупных случаев зарегистрировали в Ставрополе. 67-летней горожанке позвонил неизвестный абонент, который представился сотрудником брокерской организации, и предложил легкий заработок. Потерпевшая согласилась и перевела 320 тысяч рублей, после чего помощник перестал выходить на связь. По факту возбуждено уголовное дело.

- Полиция Ставрополья призывает граждан к бдительности при общении с незнакомцами. Не перечисляйте денежные средства на личные счета неизвестных людей. Будьте бдительны и не рискуйте своими сбережениями! Незамедлительно сообщайте сведения о совершенных в отношении вас преступлениях в органы внутренних дел по телефонам 02 или 102 (с мобильного телефона), - сказано в сообщении.