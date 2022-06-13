Жители Ставрополя опубликовали петицию за отмену концерта Элджея

Вслед за отменой концертов Киркорова в Ставрополе и Пятигорске активисты решили взяться за выступление рэпера Элджея, которое должно состояться в августе. Неравнодушные горожане подготовили петицию с требованием отменить мероприятие.

По мнению автора публикации, песни Элджея пропагандируют "алкоголь, наркотики, каннибализм, садизм". Кроме того, в них содержится мат и "выражают ненависть к семейным и государственным устоям". По состоянию на вечер 13 июня петицию подписали 45 пользователей.

На днях кавказские активисты предложили впускать с выступлениями только проверенных артистов. Кого можно назвать таким - должна выявлять комиссия.