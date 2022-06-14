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Происшествия14 июня 2022 11:28

На Ставрополье продлили срок заключенного за попытку устроить бунт в колонии

Теперь он проведет больше времени за решеткой
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА

В Следкоме Ставропольского края рассказали, что против заключенного колонии в Кировском округе возбудили уголовное дело по статье "дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества".

- 24 июня 2021 года осужденный, отбывая наказание в исправительной колонии за разбой, не желая выполнять правила внутреннего распорядка и выражая открытый протест, высказал в адрес сотрудника исправительной колонии оскорбительные слова и угрозы применения насилия. После чего подобрал с земли камни, которые бросил в сотрудника, - сказано в сообщении ведомства.

Суд уже вынес приговор смутьяну: он проведет за решеткой еще 1 год и 10 месяцев. В итоге, мужчина лишился свободы на 2,5 года с пребыванием в колонии строго режима.