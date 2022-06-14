Жительница Ставрополья получила 7 лет колонии за убийство сожителя из ревности

В Следственном комитете Ставропольского края рассказали, что суд вынес приговор женщине, которую осудили по статье "убийство". Она убила своего сожителя, вступив в конфликт из-за ревности.

- Вечером 22 декабря 2021 года в одном из домовладений села Юца между женщиной и ее сожителем произошла ссора на почве ревности, в ходе которой она нанесла потерпевшему один удар ножом в область шеи. От полученных повреждений 42-летний мужчина скончался на месте, - сказано в сообщении ведомства.

В итоге жительницу Ставрополья приговорили к 7 лет колонии общего режима.