За сутки на Ставрополье медики подтвердили 51 новый случай коронавируса

В Ставропольском крае к утру 16 июня врачи выявили и подтвердили 51 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Среди инфицированных 7 детей разных возрастов. Всего с начала пандемии заболели 198,7 тысячи ставропольцев.

За сутки полностью выздоровели 55 человек, их выписали из больниц и сняли с амбулаторного лечения. С начала эпидемии болезнь смогли победить почти 189 тысяч человек. Также за день на свободные ковид-койки поместили 18 человек, в том числе одного ребенка. Их симптомы оказались достаточно серьезными для госпитализации под постоянное наблюдение врачей. Всего в регионе развернуты 250 мест для пациентов с коронавирусом.

К сожалению, за сутки от коронавируса скончался один человек. Постепенно летальность приближается к нулю, вчера врачи не зафиксировали ни одного смертельного случая.