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Происшествия16 июня 2022 8:37

В Железноводске работу суда сорвало сообщение о минировании

Началась массовая эвакуация
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА

В Железноводске здание городского суда начали эвакуировать 16 июня. Причиной стало анонимное сообщение о минировании, специалисты сразу выдвинулись на место и оцепили территорию.

- Поступила информация о минировании здания Железноводского суда. Людей из здания эвакуировали, сотрудники полиции проверяют достоверность данного факта, - написал градоначальник в ТГ-канале.

На месте работает полиция, медики и спасатели. Об итогах проверки сообщат после ее окончания.

Отметим, в Ставропольском крае постоянно эвакуируют разные общественные места из-за информации о "минировании". Ни одно сообщение не подтвердилось.