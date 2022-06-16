В Железноводске работу суда сорвало сообщение о минировании

В Железноводске здание городского суда начали эвакуировать 16 июня. Причиной стало анонимное сообщение о минировании, специалисты сразу выдвинулись на место и оцепили территорию.

- Поступила информация о минировании здания Железноводского суда. Людей из здания эвакуировали, сотрудники полиции проверяют достоверность данного факта, - написал градоначальник в ТГ-канале.

На месте работает полиция, медики и спасатели. Об итогах проверки сообщат после ее окончания.

Отметим, в Ставропольском крае постоянно эвакуируют разные общественные места из-за информации о "минировании". Ни одно сообщение не подтвердилось.