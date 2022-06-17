60 новых случаев коронавируса зафиксировали на Ставрополье к утру 17 июня

К 17 июня в Ставропольском крае выявили и подтвердили 60 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, среди инфицированных 4 детей разных возрастов. Всего болезнь "подцепили" 198,7 тысячи ставропольцев.

За сутки в региональные больницы госпитализировали 22 человека. В их числе трое детей, их симптомы оказались достаточно серьезными, чтобы попасть под круглосуточное наблюдение врачей. Сейчас в регионе развернуто около 250 мест для пациентов с COVID-19, меньше десяти процентов из них свободны.

Полностью выздоровели 40 человек, врачи не зафиксировали ни одного смертельного случая за день. Все чаще летальность достигает нулевых значений.

Отметим, сейчас в Ставропольском крае не действует ни одного ковид-ограничения - даже отменили масочный режим и социальную дистанцию.