Откуда и когда чаще всего приезжают в Ставрополь туристы

Аналитики компании изучили обезличенные данные по турпотоку на Ставрополье в 2021 году и выяснили, что больше всего отдыхающих было в столице края в июле. А самые популярные объекты для посещения, впрочем, как и ожидалось, - проспект К. Маркса и Крепостная гора. На втором месте - площади Ленина и Александровская, на третьем - парк Победы и кинотеатр «Салют».

По данным МТС, более трети туристов в Ставрополе - жители Краснодарского края, примерно 25% - гости из Москвы и Подмосковья, около 13% - из Ростовской области, чуть более 10% - из Карачаево-Черкесии.

И если в краевой центр приезжают, как правило, на несколько дней из соседних регионов для смены обстановки и прогулок, то на Кавминводы - из крупных федеральных центров на долгосрочный отдых и лечение.

При этом в отдельные месяцы поток гостей в Ставрополь сопоставим с количеством приезжих в Кисловодск и Пятигорск. А в декабре и январе, когда в целом в регионе отдыхающих заметно меньше, Ставрополь был даже популярнее некоторых своих курортных соседей. Скорее всего, потому, что в краевом центре много культурных развлечений для холодного времени года. Туристам очень нравится краевой центр зимой - с его ледовыми катками, красивой иллюминацией, световыми инсталляциями фонтанов и лесом из новогодних елок на центральной площади города.