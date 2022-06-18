Глава сельсовета на Ставрополье получил 1,5 года лишения свободы за превышение полномочий

Стало известно, что главу сельсовета Предгорного района приговорили к 1, 5 годам колонии за превышение полномочий. Против Сергея Рычагова были возбуждены пять уголовных дел.

Глава администрации Пятигорского сельсовета Предгорного района Сергей Рычагов стал фигурантом сразу пяти уголовных дел, об этом рассказали в УФСБ России по Ставропольскому краю.

По версии следствия, Сергей Рычагов в период с 2020 по 2021 год, незаконно отчуждал муниципальные и государственные земельные участки. Местный чиновник в указанное время пользовался своим служебным положением и нанес государственному бюджету внушительный ущерб - свыше двух миллионов рублей. Как стало известно позже, главе сельсовета вменяют отмывание денежных средств, которые тот получал преступным путем.

Предгорный районный суд признал Рычагова виновным в предъявленных ему преступлениях. Главу сельсовета приговорила к лишению свободы на 1 год и 6 месяцев, свое наказание чиновник будет отбывать в колонии общего режима. Также суд лишил его права в течение 2 лет занимать руководящие должности в государственных и муниципальных учреждениях.

Приговор не вступил в законную силу.