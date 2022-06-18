В Ставрополе вандалы облили черной краской скульптуру фараона

Теперь статуя фараона выглядит устрашающе. Фото: социальные сети Вячеслава Маркина

Неизвестные вандалы, 18 июня 2022 года, облили скульптуру фараона черной краской. Статуя стоит возле института дружбы народов в Ставрополе.

Неприглядным снимком поделился руководитель городского экопроекта «Субботник» Вячеслав Маркин. Он разместил фотографию в своих социальных сетях и подписал кадр «хоррор по-ставропольски».

Некоторые пользователи соцсетей прокомментировали фотографию и посчитали, что скульптура фараона не совсем подходит для этой части города, но автора снимка смущает не это.

- Сотрудниками полиции ОП№2 Управления МВД России по городу Ставрополю устанавливаются обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе краевого главка.