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Происшествия19 июня 2022 11:56

Жителя Дагестана задержали за организацию наркопритона

В момент задержания в его доме находились двое мужчин в наркотическом опьянении
Алина МАКСИМОВА

В Дагестане 35-летнего жителя Кизляра задержали за организацию наркопритона. Мужчина неоднократно предоставлял свой дом наркозависимым лицам и снабжал их приборами для употребления наркотиков.

По данным пресс-службы МЫД Дагестана, в момент задержания в его доме находились двое мужчин в наркотическом опьянении на которых полицейские составили административные протоколы за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача.

В отношении хозяина дома заведено уголовное дело по статье «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».