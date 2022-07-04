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Общество4 июля 2022 6:29

В большинстве округов Ставрополья установился средний уровень пожароопасности

К среде синоптики обещают жару до +35 градусов
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА

В Гидрометцентре Ставропольского края сообщили, что к 4 июля на территории региона установился средний уровень пожароопасности. Высокий уровень зафиксировали в Благодарном, Светлограде, Арзгире и Летней ставке.

Низкий уровень пожароопасности распространился на территориях Кисловодска, Пятигорска и Минеральных Вод. Это значит, что здесь едва ли начнутся ландшафтные возгорания, в отличии от других городских округов.

Напомним, за июнь на засеянных зерном полях Ставропольского края произошло пять пожаров, который нанесли общий ущерб на сумму 7 миллионов рублей. Огонь уничтожил 500 тонн урожая, который можно было бы продать на внутреннем рынке или экспортировать.

Однако это не помешало продолжить сбор урожая. Уже сейчас обмололи более 800 тысяч тонн зерна.