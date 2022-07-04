Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество4 июля 2022 13:16

Ставрополье заняло 25 место в рейтинге качества дорог, обогнав Ленинградскую область

Специалисты оценивали выполнение федеральных нормативов
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА

По данным Росстата, Ставропольский край обогнал Ленинградскую область в рейтинге качества дорог и занял 25 место из 85. Специалисты дали оценку дорогам всех субъектов России. Критериями послужили федеральные нормативы - плотность дорог с твердым покрытием и доля автодорог регионального или межмуниципального значения.

В Ставропольском крае федеральным нормативам соответствует 56% дорог. При этом средний показатель по России - 50,4%. Плотность дорог с твердым покрытием составила 275,5 квадратных километров. Средний показатель по стране - 64 квадратных километра.

Ленинградская область заняли 26 место в рейтинге и находится сразу после Ставрополья.

По Северному Кавказу ситуация с дорогами следующая: Ингушетия заняла четвертое место по России, затем идет Дагестан и только потом Ставропольский край.