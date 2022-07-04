Ставрополье заняло 25 место в рейтинге качества дорог, обогнав Ленинградскую область

По данным Росстата, Ставропольский край обогнал Ленинградскую область в рейтинге качества дорог и занял 25 место из 85. Специалисты дали оценку дорогам всех субъектов России. Критериями послужили федеральные нормативы - плотность дорог с твердым покрытием и доля автодорог регионального или межмуниципального значения.

В Ставропольском крае федеральным нормативам соответствует 56% дорог. При этом средний показатель по России - 50,4%. Плотность дорог с твердым покрытием составила 275,5 квадратных километров. Средний показатель по стране - 64 квадратных километра.

Ленинградская область заняли 26 место в рейтинге и находится сразу после Ставрополья.

По Северному Кавказу ситуация с дорогами следующая: Ингушетия заняла четвертое место по России, затем идет Дагестан и только потом Ставропольский край.