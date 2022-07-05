В Ставрополе муниципальные бани 2022 изменили цены своих услуг - подняли их на 5%. Причиной стало повышение тарифов на электроэнергию (по новым тарифам ставропольцы будут платить уже с августа). Ситуацию «КП-Северный Кавказ» объяснили в администрации краевого центра.

Изменения произошли в двух общественных банях по адресам: Ленина, 211 и Голенева, 61. Эти организации обслуживают более 30 тысяч человек ежегодно. Теперь, чтобы попасть в общее отделение, нужно заплатить 315 рублей с человека.

В таких банях не только парятся, но и стригутся. Женская стрижка теперь стоит 258 рублей, мужская - 182 рубля, детская - 122 рубля. Тут же, не отходя далеко, можно сделать маникюр и педикюр. Точные цены подскажут администраторы бань.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ (МУНИЦИПАЛЬНЫЕ) БАНИ В СТАВРОПОЛЕ 2022

Баня №1 в Ставрополе расположена по адресу: улица Ленина, 211. Она работает без выходных с 7 до 22 часов. В расписании возможны изменения, уточняйте актуальные графики по телефону: (8652) 26-73-49.

Ближайшая остановка - «Проспект Октябрьской Революции» на улице Ленина (маршрутки №№10, 15, 15а, 45). Либо пройти пешком 5-10 минут (500-700 м) от остановок «Автовокзал» на улице Мира (маршрутки №№14, 38, 40, 41, 120, 136; троллейбусы №№7, 8) или «Площадь Ленина» на улице Дзержинского (маршрутки №№3, 8, 21, 29, 31, 32, 32а, 46, 47, 48, 55; троллейбусы №1, 2, 4, 9).

Баня №2 в Ставрополе находится по адресу: улица Голенева, 61; телефон: (8652) 26-59-18, 26-74-57, 26-80-77. Она работает по такому же графику, как и баня №1.

Ближайшая остановка - «Хлебокомбинат» на улице Голенева (маршрутки №№14, 15, 15а, 21, 40, 48, 120)

Либо пройти пешком 6-8 минут (600 м) от остановки на проспекте Карла Маркса (маршрутки №№3, 8, 21, 29, 31, 32, 55; троллейбусы №№1, 2, 4, 9).