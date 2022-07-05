Перекрытие дорог в Ставрополе с 5 июля по 5 августа 2022 объявили в мэрии Ставрополя. Сотрудники администрации предупредили водителей, что по нескольким участкам улицы Октябрьской и переулка Астраханского невозможно будет проехать.

Причиной ограничения движения стал капитальный ремонт водопровода - будут прокладывать новые трубы. Для удобства местных жителей работы будут проводить только ночью, с 22:00 до 6:00 каждый день.

По улице Октябрьской перекроют участок от Народной до переулка Астраханского, а на последнем - от Октябрьской до Народной.

Объехать предлагают по улицам Лесной, Народной и переулку Астраханскому.