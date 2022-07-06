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Происшествия6 июля 2022 6:12

Трое пенсионеров в Кисловодске съехали с дороги, едва не угодив под поезд

Водителя лишат прав и выпишут штраф
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА

В Кисловодске днем 5 июля водитель ВАЗ-210740 на большой скорости слетел с дороги, попав в кювет и почти угодив под поезд.

- Водитель автомобиля ВАЗ-210740 выбрал небезопасную скорость, на которой не справился с управлением и допустил наезд на препятствие в виде мусорного бака, после чего, по инерции автомобиль съехал в кювет рядом с железнодорожными путями, - пояснили в ГИБДД Ставропольского края.

Травмы получили три человека - водитель 72 лет и его два пассажира (61 год и 74 года). Им оказали помощь и оставили на амбулаторном лечении. Полиция составила протокол, водителю грозит лишение прав и крупный штраф.