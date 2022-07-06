Участник "Правого сектора"* получил три года колонии в ставропольском суде

ФСБ Ставропольского края вычислила и арестовала члена запрещенной в России экстремистской организации "Правый сектор". Об этом сообщили в Следственном комитете региона.

По данным правоохранителей, 17 октября 2020 года обвиняемый вступил в запрещенную организацию и начал активно развивать запрещенную деятельность коллектива. В том числе он распространял нацистские идеи в социальных сетях.

Мужчина арестовали, он предстал перед судом. Обвиняемому вынесли приговор - 3 года в колонии общего режима с запретом пользоваться интернетом на тот же срок.

* организация, запрещенная на территории России