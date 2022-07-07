В Невинномысске школьница получила контузию на пешеходном переходе

Школьница получила серьезные травмы

Тяжелые травмы получила в Невинномысске 14-летняя школьница. Об этом сообщает УГИБДД по Ставрополькому краю в своем официальном Телеграм-канале.

Авария произошла около шести часов вечера 6 июля на улице Менделеева. По предварительной информации, девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент на нее налетел автомобиль Hyundai Accent.

За рулем иномарки находился 46-летний местный житель - мужчина зарегистрирован в Кочубеевском округе. Уже установлено, что за руль он сел в трезвом виде, да и в целом является ответственным водителем - за последние два года к ответственности за нарушение правил дорожного движения ставрополец не привлекался.

- В отношении водителя продолжается проверка. Пострадавшая школьница с тяжелой травмой головы и в состоянии контузии находится в больнице, - уточнили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе краевой Госавтоинспекции.