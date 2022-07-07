Пятигорские полицейские пресекли попытку сбыта сильнодействующего наркотика

В изъятых свертках нашли сильнодействующее наркотическое вещество мефедрон. Фото: Пресс-служба МВД по Ставропольскому краю

Сотрудники правоохранительных органов пресекли попытку сбыть на территории города-курорта сильнодействующие наркотики. Два жителя города Буденновска планировали сделать закладки с запрещенным веществом на территории Пятигорска.

В ОМВД России по городу Пятигорску поступила информация о том, что двое молодых людей, которые проживают в Буденновске, собираются сбыть на территории города-курорта сильнодействующее наркотическое средство. Оперативники нашли подтверждение этой информации и направились задерживать злоумышленников.

Полицейские задержали двух 22-летних молодых людей и доставили в отдел внутренних дел. Сотрудникам правоохранительных органов удалось изъять у подозреваемых 19 полимерных свертков, которые были упакованы для распространения в Пятигорске. Проведенная экспертиза подтвердила, что в свертках находится сильнодействующее вещество - синтетический наркотик мефедрон, масса запрещенного вещества составляла свыше 20 граммов.

- Следственным отделом ОМВД России по городу Пятигорску в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), - сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Ставропольскому краю.