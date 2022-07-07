Водитель автобуса в Кисловодске устроил ДТП

По сообщению Госавтоинспекции Ставрополья, в Кисловодске водитель автобуса устроил автоаварию, в которой пострадали два местных жителя.

Как стало известно, в четверг, 7 июля в 13:30 на улице Вокзальной мужчина, который находился за рулем автобуса Хендэ Каунти не выдержал безопасную дистанцию. В результате мужчина спровоцировал столкновение с движущейся впереди машиной ВАЗ-2114.

В результате произошедшего, в ДТП пострадали два местных жителя. Пассажиры автобуса Хендэ Каунти обратились в районную больницу. Пострадавшим назначили амбулаторное лечение, другим участникам автоаварии помощь не потребовалась.

- Установлено, что 44-летний водитель автобуса, житель соседнего региона, за последние 2 года 15 раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД, в том числе грубые, - сообщили в Госавтоинспекции Ставрополья.

Также известно, что в момент автоаварии водитель был трезв, а в салоне автомобиля были девять пассажиров. Автотранспорт следовал по внутригородскому маршрут. По факту ДТП назначили проверку.