На Ставрополье свыше 11 тонн свинины выпустили с нарушением требований безопасности

В региональном управлении Россельхознадзора сообщили, что на Ставрополье ветеринарный врач выпустил в оборот особо крупную партию свинины, которая не соответствовала необходимым требованиям безопасности.

Специалисты ведомства изучили все данные о партии мяса и выявили многочисленные нарушения. Стало известно, что один из работников Кочубеевской районной станции по борьбе с болезнями животных отдал бизнесмену документы, в которых не был указан официальный источник поставок.

Было неизвестно, где взяли сырье. Этот пункт обязателен при оформлении документов.

- В общей сложности в оборот выпущено 11,88 тонн свинины, не отвечающей обязательным требованиям технического регламента ЕАЭС «О безопасности мяса и мясной продукции»,- сообщается в официальном пресс-релизе регионального Россельхознадзора.

В ведомстве рассказали, что вся полученная информация уже направлена в управление ветеринарии Ставропольского края, где примут меры в отношении нарушителя.