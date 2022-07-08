Жительница Изобильного перевела на счет лжеброкера свыше 200 тысяч рублей

В пресс службе МВД по Ставропольскому краю рассказали, что с заявлением о мошенничестве к ним обратилась 57-летняя жительница Изобильного. Она рассказала полицейским, что недавно ей поступил звонок от неизвестного, который представился специалистом из инвестиционной компании. Он убедил ее перевести ему крупную сумму денег.

Потерпевшая доверилась мужчине и перевела на указанный им счет свыше 200 тысяч рублей. Но через некоторое время местная жительница поняла, что была обманута и обратилась в отдел внутренний дел с заявлением о мошенничестве.

- Следственным отделом ОМВД России по Изобильненскому городскому округу по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159.3 УК РФ (мошенничество с использованием электронных средств платежа), - сообщили в пресс-службе Главного управление МВД по Ставропольскому краю.

Сотрудники правоохранительных органов настойчиво просят местных жителей не верить информации, которую размещают в рекламных объявлениях. Предложения о быстром обогащении - это обман, жители Ставрополья должны быть более бдительны.