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Происшествия8 июля 2022 12:44

На Ставрополье сын от обиды забил до смерти 81-летнюю мать ее же клюкой

Основная часть ударов деревянной тростью пришлась по голове
Иван НЕТРЕБКО
Иван НЕТРЕБКО

В Ставропольском крае прошел суд над 51-летним мужчиной, который убил свою 81-летнюю мать в декабре прошлого года. Как установило следствие, женщина позволила себе оскорбления в адрес сына. Возможно, конфликт удалось бы сгладить мирным путем, если бы ситуацию не усугубил алкоголь.

- В ходе совместного распития спиртных напитков между преступником и его пожилой матерью возникла ссора. Злоумышленник схватил деревянную трость женщины и нанес не менее 17 ударов, - уточнили в Георгиевской межрайонной прокуратуре.

Удары разъяренный ставрополец наносил по голове своей жертвы, досталось и другим частям тела. Пострадавшую отвезли в больницу, где она и скончалась от полученных травм.

Мужчине назначено наказание в виде 9 лет колонии строгого режима. Приговор пока еще не вступил в законную силу.