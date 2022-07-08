На Ставрополье сын от обиды забил до смерти 81-летнюю мать ее же клюкой

В Ставропольском крае прошел суд над 51-летним мужчиной, который убил свою 81-летнюю мать в декабре прошлого года. Как установило следствие, женщина позволила себе оскорбления в адрес сына. Возможно, конфликт удалось бы сгладить мирным путем, если бы ситуацию не усугубил алкоголь.

- В ходе совместного распития спиртных напитков между преступником и его пожилой матерью возникла ссора. Злоумышленник схватил деревянную трость женщины и нанес не менее 17 ударов, - уточнили в Георгиевской межрайонной прокуратуре.

Удары разъяренный ставрополец наносил по голове своей жертвы, досталось и другим частям тела. Пострадавшую отвезли в больницу, где она и скончалась от полученных травм.

Мужчине назначено наказание в виде 9 лет колонии строгого режима. Приговор пока еще не вступил в законную силу.