На Ставрополье заработают несколько заведений, прежде известные как «Макдоналдс»

В Ставрополе откроются два филиала, а в Пятигорске - один. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-служба компании «Вкусно - и точка» объявила, что не все рестораны быстрого питания, которые раньше располагались по адресам «Макдоналдса», откроются в двух крупных городах Северного Кавказа.

Из сообщения компании, которое появилось 8 июля 2022 года, стало известно, что точки быстрого питания заработают в Ставрополе и Пятигорске, но откроют не все филиалы. Уже через неделю, 13 июля 2022 года откроются только два заведения из четырех. Попробовать обновленный «Макдоналдса» можно будет по нескольким адресам:

- на улице Доваторцев, 75А (в торговом центре «Космос»)

- и на Тухачевского, 16Г (на Тухачевском рынке)

Также еще один филиал заведения «Вкусно - и точка» откроется на проспекте Калинина, 2/7 в Пятигорске. Напомним, заведение находится возле Пятигорского государственного университета. О том, когда откроются еще две точки ресторана быстрого питания на Ставрополье - пока неизвестно.

Открытие заведений запланировано на среду, 13 июля 2022 года. Рестораны откроются в 10:00 часов утра, посетителям будут предложены знакомые позиции из меню предыдущего ресторана «Макдоналдс». Попробовать можно будет чизбургер, гамбургер, чикенбургер, наггетсы, а также, креветки, роллы, стрипсы, и десертные блюда. Часть уже известного ставропольцам меню будет добавлена позднее.

«Ранее полученные бонусы программы лояльности сохранятся. Скоро также заработает доставка из всех предприятий, в некоторых заведениях появится зона кафе», - рассказали в пресс-службе компании.