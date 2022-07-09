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Происшествия9 июля 2022 6:41

У жителя Ставрополья изъяли боевой револьвер

Возбуждено уголовное дело
Варвара АНТОНОВА
Варвара АНТОНОВА

В Ставропольском крае полицейские изъяли у местного жителя незарегистрированный револьвер. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Сотрудники проводили обыск в доме гражданина и обнаружили похожий на револьвер предмет, составные части к оружию, а также несколько патронов. Находку отправили на экспертизу и опасения подтвердились: это огнестрельное оружие. По словам мужчины, револьвер ему подарил знакомый. Правоохранителей такие объяснения не устроили, и они возбудили против гражданина уголовное дело.

Отметим, что МВД России позволяет всем желающим сдать незаконное оружие и платит за это вознаграждение. Но деньги гражданин не получит, если огнестрельный пистолет или автомат были изъяты принудительно, в ходе оперативной работы.